Seit dem Ausbruch aus dem Konsolidierungsdreieck am 09. Juli 2020 bei 1.975 US-Dollar konnte der Palladium Future in den letzten zwei Wochen um weitere 17 Prozent zulegen. Der schwache US-Dollar, positive Erholungstendenzen aus dem Automobilsektor, sowie weiter anziehende Gold und Silber Preise untermauern den bestehenden Aufwärtstrend. Am Freitag, 24.07.2020 wurde mit deutlich anziehenden Umsätzen die 2.300 US-Dollar Marke zurückerobert, was gleichzeitig ein dreieinhalb Monats Hoch bedeutete. Das ...

