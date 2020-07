Unterföhring (ots) - Ein heißer Abend für Verona Pooth, Lisa Feller, Kaya Yanar, Oliver Pocher, Faisal Kawusi, Simon Stäblein und Thorsten Bär: In einer neuen Ausgabe der SAT.1-Impro-Comedy "Mord mit Ansage" folgen sie in der "Feuerwache Funkenfänger" den Anweisungen von "Ansager" Bill Mockridge - am Freitag, 31. Juli 2020, um 23:15 Uhr.Während Kaya Yanar als dienstältester Brandmeister die Fahrzeuge wartet und ihn dabei seine shoppingsüchtige Frau Verona Pooth nervt, freut sich der unmotivierte Löschmeister Oliver Pocher über seine Beförderung zum Oberbrandmeister. Sehr zum Missfallen von Feuerwehrfrau Lisa Feller und ihrem Kollegen Faisal Kawusi. Da ist es nur eine Frage der Zeit, wann die Polizisten Simon Stäblein und Thorsten Bär zum Einsatz gerufen werden ...Luke Mockridge setzt direkt davor ein: "LUKE! Die Greatnightshow -Best Of" feiert die lustigsten Spiele, die magischsten Momente unddie erinnerungswürdigsten Gäste aus "Luke! Die Greatnightshow".Brandneue Ausgaben der Show gibt es ab Herbst 2020 in SAT.1. "LUKE! Die Greatnightshow - Best Of" - am Freitag, 31. Juli 2020 um20:15 Uhr in SAT.1"Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro-Show" - am Freitag, 31. Juli 2020um 23:15 Uhr in SAT.1 Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyPetra DandlTel. +49 [89] 9507-1169Petra.Dandl@ProSiebenSat1.comBildredaktionJan IslingerTel. +49 [89] 9507- 1175Jan.Islinger@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4663797