Zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählen heute die Papiere von HelloFresh und Delivery Hero (WKN: A2E4K4). Grund hierfür ist eine Prognoseerhöhung des letztgenannten Unternehmens. So vermeldete der Plattformbetreiber für Online-Essensbestellungen bereits heute früh gegen sieben Uhr seine aktuellen Q2-Zahlen. Demnach verzeichnete die Gesellschaft im abgelaufenen Quartal 281 Millionen Bestellungen mit einem Bruttowarenwert (GMV) in Höhe von 2,8 Milliarden Euro. Dadurch erhöhte sich ...

