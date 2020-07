Gablitz (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe eine Aktienanleihe Protect Last Minute (ISIN DE000PZ9RJ27/ WKN PZ9RJ2) der BNP Paribas auf die Volkswagen-Vorzugsaktie (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) vor.Die Volkswagen-Vorzugsaktie habe sich von ihrem Jahrestief bei 79,38 Euro vom 19.03.2020 bis zum 08.06.2020, als die Aktie einen Tageshöchststand von 155,54 Euro habe verzeichnen können, nahezu verdoppeln können. In den nachfolgenden Wochen habe die Aktie das hohe Niveau nicht halten können und sei innerhalb einer breiten Tradingrange zwischen 128 Euro und 148 Euro gehandelt worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...