Enercity hat nahe an der A2 und direkt an der B6 im Norden Hannovers einen Ladepark eröffnet, der auch Hannovers erste Ultra-Schnellladesäulen beinhaltet. Der neue Ladepark auf dem Parkplatz der Finca & Bar Celona Hannover an der Garbsener Landstraße 25 besteht aus vier DC-Schnellladesäulen und sechs AC-Ladepunkten mit 22 kW Leistung. Die vier Schnellladesäulen werden laut Enercity in Kürze auf 350 ...

