Um Bitcoin war es in den vergangenen Wochen etwas ruhiger geworden. In unserem Bitcoin-Beitrag vom 03.06.2020 wiesen wir auf die charttechnisch spannende Situation hin, die sich aus der Zuspitzung der Unterstützungen mit der mittelfristigen Abwärtstrendlinie ergab.Seither hat Bitcoin noch einmal Schwung geholt und nun in zu Beginn der Woche diesen mittelfristigen Abwärtstrend, wenn auch mit geringen Umsätzen, deutlich überwunden.Anders aber als Anfang Juni wurde aber auch die Nackenlinie einer als umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formation interpretierbarer Konsolidierungsformation, welche sich seit Herbst 2020 gebildet hat, überwunden. Damit steigen trotz niedriger Umsätze die Chancen, dass es sich bei der aktuellen Bewegung nicht um ein Fehlsignal handelt.

