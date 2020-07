Mit dem Sprung über die charttechnisch und psychologisch wichtige 10.000-Dollar-Marke hat der Bitcoin am Montag ein starkes Kaufsignal geliefert - und umgehend mit satten Anschlussgewinnen bestätigt. Seit dem Ausbruch hat der Bitcoin in der Spitze rund 13 Prozent zugelegt und in der Nacht auf Dienstag bei rund 11.298 Dollar kurzzeitig sogar ein neues Jahreshoch markiert. Zwar konnte er dieses Niveau zunächst nicht halten und ist zwischenzeitlich wieder unter 11.000 Dollar gerutscht, auf 24-Stunden-Sicht ...

