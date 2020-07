Märkte um 12: Anleger besorgt - Rekordbestellungen bei Delivery Hero

Am Dienstagmittag blicken viele Anleger wieder besorgt auf die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie. Das Robert-Koch-Institut hat in den vergangenen sieben Tagen in Deutschland 3.611 Neuinfektionen gezählt und nennt die Entwicklung "wirklich sehr beunruhigend".

Anleger halten sich deshalb vorerst mit Neuinvestitionen zurück. Der DAX kann sich nur leicht verbessern, um zeitweise 0,2 Prozent und notiert jetzt knapp unter der 12.900er-Marke. Eine neue Kurs-Rallye könnte hier starten, wenn der Sprung über 13.000 Punkte gelingt.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,2% 12.861 MDAX +0,8% 26.828 TecDAX +0,4% 3.079 SDAX +0,3% 12.109 Euro Stoxx 50 +0,3% 3.314

Am Dienstagmittag gab es im DAX 21 Gewinner und neun Verlierer. Der mit Abstand stärkste Gewinner war die Aktie der Deutschen Post (WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004). Für die Papiere des Logistikkonzerns geht es zeitweise um rund zwei Prozent nach oben.

