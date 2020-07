Schweizer Electronic AG: Vorläufige Ergebnisse zum ersten Halbjahr 2020 und Anpassung der Prognose für das laufende GeschäftsjahrDGAP-Ad-hoc: Schweizer Electronic AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis Schweizer Electronic AG: Vorläufige Ergebnisse zum ersten Halbjahr 2020 und Anpassung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr28.07.2020 / 12:42 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Vorläufige Ergebnisse zum ersten Halbjahr 2020 und Anpassung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr- Umsatzrückgang noch im Rahmen der eher pessimistischen Erwartung- EBITDA Quote mit -12,4 Prozent unterhalb Erwartung- Prognose für 2020 nach unten angepasstSchramberg, 28. Juli 2020 - Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19 Pandemie war der Geschäftsverlauf von SCHWEIZER im ersten Halbjahr 2020 auf Basis der vorläufigen Zahlen wesentlich schwächer als im Vorjahr. Nach vorläufigen Zahlen erzielte die SCHWEIZER Gruppe im ersten Halbjahr 2020 einen Konzernumsatz in Höhe von 45,4 Mio. Euro (1. HJ 2019: 60,2 Mio. Euro). Dies entspricht einem Rückgang von -24,7 Prozent. Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) betrug im ersten Halbjahr -5,6 Mio. Euro (1. HJ 2019: +1,0 Mio. Euro). Die EBITDA Quote beträgt somit -12,4 Prozent (1. HJ 2019: +1,7 Prozent). Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) belief sich nach vorläufigen Zahlen auf -9,5 Mio. Euro (2019: -2,3 Mio. Euro). Hierin sind Sondereffekte, insbesondere aus der Restrukturierung von 1,1 Mio. Euro enthalten.Der Produktionsstart im neuen Werk in China erfolgte im April. Hieraus erwarten wir deutlich positive Impulse ab dem Jahr 2021. Dennoch steuert das Werk während der Hochlaufphase noch nicht positiv zum Konzernergebnis bei.Die Erkenntnisse über den voraussichtlichen Verlauf des aktuellen Geschäftsjahres haben sich mittlerweile gefestigt, so dass wir uns dazu entschieden haben, unsere aktuelle Prognose auf ein Szenario zu beschränken (bisher: eher optimistisches und eher pessimistisches Szenario). Auf dieser Basis erwarten wir einen Konzernumsatzrückgang in einer Spanne von -23 Prozent bis -28 Prozent (bisher im eher pessimistischen Szenario -20 Prozent bis -25 Prozent). Dies entspricht einem Umsatz von rund 87 Mio. Euro bis 93 Mio. Euro.Des Weiteren erwarten wir eine EBITDA-Quote zwischen -8 Prozent und -12 Prozent (bisher im eher pessimistischen Szenario -4 Prozent bis -8 Prozent) für das aktuelle Geschäftsjahr. Dies entspricht einem EBITDA von circa -7 Mio. Euro bis -11 Mio. Euro.Das Management plant, die bereits im Jahr 2019 umfangreich eingeführten Kosteneinsparungsmaßnahmen im Sach- und Personalkostenbereich am Standort Schramberg, zu erweitern. Hierbei geht es vorwiegend um eine weitere Personalreduktion, Anpassung der Investitionsplanungen und weitere Maßnahmen im Sach- und Materialkostenbereich. Der Hochlauf in China wird entsprechend der Auslastungssituation erfolgen.Die endgültigen Zahlen für das erste Halbjahr 2020 werden am 7. August 2020 unter https://www.schweizer.ag/de/investorrelations/finanzberichte.html bekannt gegeben.Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen finden Sie unter https://www.schweizer.ag/de/investorrelations/unternehmenskennzahlen/erlaeuterung-unternehmenskennzahlen.htmlKontakt: Elisabeth Trik Investor Relations Telefon: +49 7422 512 302 Fax: +49 7422 512 397 ir@schweizer.agInformationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:Über SchweizerDie Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz. SCHWEIZERs hochwertige Leiterplatten und innovative Lösungen und Dienstleistungen für die Automobil-, Solar-, Industrie- und Luftfahrtelektronik adressieren zentrale Herausforderungen in den Bereichen Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion. Die Produkte zeichnen sich durch höchste Qualität sowie energie- und umweltschonende Eigenschaften aus. Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic zusammen mit den Partnern WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd, Meiko Electronics Co. Ltd und Elekonta Marek GmbH & Co. KG kosten- und fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an. In Zukunft soll mit dem Partner Infineon Technologies AG der Chip Embedding-Markt erschlossen werden.Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol 'SCE', 'ISIN DE 000515623') zugelassen.Weitere Informationen erhalten Sie von:Elisabeth Trik Investor Relations Schweizer Electronic AG Einsteinstraße 10 78713 Schramberg / Germany Telefon: +49 7422 512 - 302 Fax: +49 7422 512 - 777 302 E-mail: ir@schweizer.ag Besuchen Sie uns auf www.schweizer.ag28.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 