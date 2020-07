Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Kanada ist ein Bundesstaat, der aus zehn Provinzen und drei Territorien besteht, so die Analysten der Helaba.Die Wirtschaftsleistung der drei Provinzen British Columbia, Ontario und Alberta mache etwa zwei Drittel der Volkswirtschaft aus. Auch bei den Kapitalmarktaktivitäten nähmen diese drei Provinzen mit einem Anteil von mehr als 60% des ausstehenden Anleihevolumens (335 Mrd. CAD) eine Schlüsselrolle ein. Sie würden sich stark in ihrer Wirtschaftsstruktur und dem öffentlichen Haushalt unterscheiden. British Columbia weise seit über zehn Jahren einen positiven Haushaltssaldo aus und verfüge über das beste Rating aller Provinzen. Die Provinz Ontario sei die ökonomisch bedeutendste Provinz Kanadas und verfüge im Vergleich zu den anderen Regionen über eine überdurchschnittlich diversifizierte Wirtschaft. Alberta sei stark von Öl- und Gasvorkommen abhängig, worunter der Staatshaushalt in den letzten Jahren gelitten habe. (28.07.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...