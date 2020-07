Bis Anfang 2019 hielt sich das Wertpapier der Deutschen Post in einem mittelfristigen Abwärtstrend auf und setzte auf 23,36 Euro zurück. Anschließend erfolgte ein Trendwechsel und Anstieg auf rund 35,00 Euro. Zu Beginn dieses Jahres hat sich ein gewöhnlicher Pullback auf die Unterstützungszone um 31,15 Euro eingestellt, dieser mündete jedoch in einem ausgewachsenen Crash bedingt durch den Ausverkauf an den Börsen wegen der Corona-Pandemie. Nachdem bei 19,10 Euro der vorläufige Tiefpunkt markiert werden konnte, befindet sich das Wertpapier in einer steilen Rallyephase und konnte an die Verlaufshochs aus Ende 2019 wieder anknüpfen. Obwohl in der abgelaufenen Woche eine kurzzeitige Schwächephase die Deutsche Post-Aktie belastet, greifen Anleger aktuell wieder zu. Doch für ein nachhaltiges ...

