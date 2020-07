Die Plattform zweifelt unter anderem an dem Jahresabschluss 2019 und sieht auch Unregelmäßigkeiten im Finanzierungsmodell des Unternehmens, wie auch der "Standard" am Dienstag berichtete. Bereits Anfang Juli hatte Cobin Claims bemängelt, dass die Grazer Wirecard-Tochter bei ihrer Insolvenz ein negatives Eigenkapital von 0,6 Mio. Euro angeführt hat, jedoch in dem zuvor eingereichten Jahresabschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...