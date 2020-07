Der Medizin- und Krankenhauskonzern Fresenius und seine Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) legen an diesem Donnerstag (30. Juli) ihre Zahlen für das zweite Quartal vor. Nach einem trotz Coronakrise robusten Jahresstart hatte Fresenius-Chef Stephan Sturm bereits signalisiert, dass die Monate April bis Juni voraussichtlich den Tiefpunkt in diesem Jahr markieren dürften. Bei der Vorlage der Quartalsbilanz steht daher der Ausblick für 2020 im Fokus.Fresenius war in das Jahr 2020 trotz des Ausbruchs ...

