NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für PSA nach Halbjahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Dank Kosteneinsparungen sei es dem Autobauer gelungen, die Erwartungen an das operative Ergebnis (Ebit) zu übertreffen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der Ausblick habe den Markterwartungen entsprochen./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2020 / 05:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2020 / 05:32 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121501

PEUGEOT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de