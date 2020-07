FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Rheinmetall nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal von 73 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die operativen Eckdaten seien deutlich besser als vom Markt und ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings hätten sich die beiden Sparten Defence und Automotive wie in den Quartalen zuvor unterschiedlich entwickelt. Er passte seine Prognosen an und setzte entsprechend das Kursziel hoch./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2020 / 09:40 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007030009

RHEINMETALL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de