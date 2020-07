SINGULUS TECHNOLOGIES meldet vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2020DGAP-Ad-hoc: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis SINGULUS TECHNOLOGIES meldet vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 202028.07.2020 / 13:56 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MARSINGULUS TECHNOLOGIES meldet vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2020Kahl am Main, den 28.07.2020 - Die COVID19 Pandemie zeigt erhebliche Auswirkungen auf das erste Halbjahr 2020 der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS TECHNOLOGIES).Nach derzeitigen Berechnungen lag der Umsatz von SINGULUS TECHNOLOGIES im ersten Halbjahr 2020 mit 16,2 Mio. EUR unter dem Vergleichswert des Vorjahres von 44,1 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ging zurück auf minus 14,3 Mio. EUR (Vorjahr: 1,6 Mio. EUR). Die Auswirkungen der COVID19 Pandemie sind weiterhin deutlich in allen Bereichen des Unternehmens spürbar und wirken sich negativ auf die Finanzkennzahlen des ersten Halbjahres 2020 aus.Der Auftragseingang lag im ersten Halbjahr mit 66,9 Mio. EUR über dem Niveau von 27,1 Mio. EUR des Vorjahres. Der Auftragsbestand von 77,0 Mio. EUR (30. Juni 2019: 49,0 Mio. EUR) lag ebenfalls über dem Volumen des Vorjahres. Die Liquidität von SINGULUS TECHNOLOGIES belief sich zum 30. Juni 2020 auf 6,4 Mio. EUR. Nach Ende der Berichtsperiode wurden aus dem Anlagengeschäft weitere Zahlungseingänge mit einem Volumen von 13,5 Mio. EUR vereinnahmt.Es ist für SINGULUS TECHNOLOGIES weiterhin nicht möglich, einen Ausblick zu geben, der die negativen Veränderungen für das Gesamtjahr 2020 korrekt miteinbezieht.SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5 Kontakt: Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: + 49 (0) 170 9202 924 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de28.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103 63796 Kahl am Main Deutschland Telefon: +49 (0)1709202924 Fax: +49 (0)6188 440-110 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Internet: www.singulus.de ISIN: DE000A1681X5, DE000A2AA5H5 WKN: A1681X, A2AA5H Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1104183Ende der Mitteilung DGAP News-Service1104183 28.07.2020 CET/CEST