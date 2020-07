Der Goldpreis auf Rekordhoch und der US-Dollar auf dem niedrigsten Stand seit zwei Jahren - diese beiden höchst unterschiedlichen Entwicklungen haben viel miteinander zu tun.Um 30 Prozent hat der Goldpreis seit Jahresbeginn zugelegt, der Dollar dagegen hat im Vergleich zum Euro seit Mitte März rund ein Zehntel an Wert eingebüßt und gegenüber Yen, Franken und andere Hartwährungen ähnlich viel verloren. Wie aber hängen diese beiden Ereignisse zusammen? Ausschlaggebend sind die Entwicklungen in den USA und das Verhalten der Supermacht auf internationaler Ebene.Zum einen hat die Coronaklrise dazu geführt, dass der Zinsvorsprung des Dollar zusammengeschmolzen ist. Gab es Ende vorigen Jahren in den USA noch zwei bis drei Prozent Rendite für Staatsanleihen und Bankguthaben, so bekommen Anleger jetzt für zehnjährige Staatsanleihen gerade noch 0,6 Prozent. Das ist zwar immer noch mehr als es im Euroraum und in anderen Hartwährungen gibt; aber eben deutlich weniger als all die Jahre zuvor. Und vor allem sind die jetzigen US-Zinsen real, also nach Abzug der Inflationsrate, negativ. Der ...

