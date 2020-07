Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Geschäftsbriefe sind in Deutschland je nach Unternehmen, Ort des Briefzentrums, Transportstrecke und Jahreszeit sehr unterschiedlich lange zum Empfänger unterwegs. Die Zustellung kann zwischen einem und mehr als zwei Tagen dauern, zwischen Hamburg und München dauert es besonders lange, und im ersten Quartal geht es schneller als im vierten Quartal. Das ist das Ergebnis einer einjährigen Laufzeitmessung im Zustellnetz der Deutschen Post, die der Deutsche Verband für Post, Informationstechnologie und Telekommunikation (DVPT) im Auftrag von Mitgliederunternehmen initiierte.

An die Deutsche Post richtet der Verband die Forderung, zusammen mit den Unternehmen und dem DVPT Maßnahmen zur Verbesserung zu erarbeiten, insbesondere an der Schnittstelle bei der Übergabe im Briefzentrum. Dort erhöhen Konsolidierer die Laufzeit, also dazwischengeschaltete Dienstleister, die für Unternehmen den Transport und die Vorsortierung der Briefe übernehmen und dafür einen Portorabatt von der Deutschen Post bekommen, den sie an das versendende Unternehmen weitergeben.

Von der Post "fordern wir beispielsweise ein verbindliches Übergabeprotokoll mit Einlieferzeiten, das wir vom Briefzentrum bei Sendungsübergabe erhalten", sagte Ditmar Kremer, Leiter Zentrale Dienste Dokumentenmanagement beim Versicherer Arag. Dies helfe, Schwachstellen gezielt nachzugehen und sie durch den Dienstleister beheben zu lassen.

Die Deutsche Post steht für Gespräche mit interessierten Unternehmen zur Verbesserung der Laufzeiten zur Verfügung und hat bereits Termine vereinbart, sagte ein Konzernsprecher.

Von der Politik fordert der Verband eine Ausweitung der Prüf- und Kontrollkompetenzen der Bundesnetzagentur, im neuen Postgesetz "verbindliche Vorgaben für die Zustellzeiten der Geschäftspost außerhalb des Universaldienstes" sowie, unter anderem, regelmäßige, neutrale Laufzeitmessungen.

Im Schnitt waren die Briefe bei Direkteinlieferung 1,26 Tage unterwegs, über Konsolidierer 1,39 Tage.

Je nach Einlieferstandort des Briefzentrums schwankten die Laufzeiten zwischen 1,16 und 1,33 Tagen bei der Direkteinlieferung, bei der Konsolidierung zwischen 1,21 und 1,80 Tagen.

Zwischen Start und Ziel waren die Briefe zwischen 1,09 und 2,27 Tagen unterwegs. Im ersten Quartal lief der Transport um 7 Prozent schneller als im vierten.

Gemessen wurden die Laufzeiten zwischen dem 1. April 2019 und dem 31. März 2020 von Montag bis Freitag über 75.000 Testsendungen von allen teilnehmenden Unternehmen, die in das Zustellnetz der Deutschen Post eingespeist wurden. Die Messung wurde vom Qualitäts- und Marktforschungsunternehmen Spectros durchgeführt und vom TÜV Rheinland zertifiziert. Gemessen wurde der Transport von Geschäftsbriefen zwischen Sender und Empfänger in den drei Varianten: Direktabholung durch die Deutsche Post, Direktabgabe von Unternehmen im Briefzentrum und Einlieferung über zwischengeschaltete Konsolidierer.

Die um DVPT organisierten Unternehmen verschicken im Jahr zusammen 1,5 Milliarden Briefe, das entspricht etwa 10 Prozent des gesamten Briefvolumens in Deutschland.

