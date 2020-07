Ein Blick auf den langfristigen Kursverlauf des Goldpreises gegen den US-Dollar ab 1975, also kurz nach der Aufhebung der Goldbindung des US-Dollars im Verhältnis 35 Dollar für 1 Unze Gold 1971 zeigt, dass sich lange Phasen von Konsolidierungen mit ebenfalls langen, wenn insgesamt auch kürzeren Phasen eines nachhaltigen Anstieges ablösen.Nachhaltig deshalb, da das Preisniveau nach einem Anstieg seither höher lag als das vorangegangene.Nach dem mehrjährigen Anstieg bis Ende der 1970er-Jahre und einem Richtungswechsel der Notenbankpolitik unter der Führung Paul Volkers nahm sich der Goldpreis bis 2007, also rund doppelt so lange wie für den Anstieg bis 1980, Zeit, die aufgelaufenen Gewinne zu konsolidieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...