Die Ausschüttung für 2019 bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 1,75 Euro. Das teilte die OMV am Dienstag mit. Man habe den ursprünglichen Beschlussvorschlag für eine Dividendenerhöhung aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie neu bewertet, heißt es in der Mitteilung. Der ordentlichen Hauptversammlung am 29. September 2020 werde daher die Auszahlung einer Dividende in ...

