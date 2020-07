Microsoft hat einen Teil eines Rechenzentrums testweise mit Wasserstoff betrieben. Die Idee: Zukünftig könnten Brennstoffzellen statt Diesel die Notstromgeneratoren von Rechenzentren antreiben. In einem Test hat Microsoft eine Server-Reihe über 48 Stunden mit Wasserstoffbrennzellen angetrieben. Das hat der Konzern in einem Blogbeitrag mitgeteilt. Langfristig könnten die Brennzellen die bislang noch dieselgetriebenen Notstromaggregate in den Rechenzentren des Konzerns ersetzen. Das soll Microsoft dabei helfen, dass im Januar angekündigte Ziel zu erreichen, bis spätestens 2030 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...