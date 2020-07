Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Berlin (pta032/28.07.2020/14:05) - Frau Claudia Frese, Vorsitzende des Vorstands der MyHammer Holding AG ("Gesellschaft") und der MyHammer AG (zusammen die "MyHammer-Gruppe") hat dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass sie ihre bis zum 31.12.2020 laufende Bestellung zum Vorstand der Gesellschaft und der MyHammer AG nicht verlängern wird. Stattdessen möchte sich Frau Frese beruflich verändern und hierzu zeitnah aus der MyHammer-Gruppe ausscheiden. Der Aufsichtsrat hat diesen Wunsch heute zustimmend zur Kenntnis genommen. Nachfolger von Frau Frese soll Herr Ronald Egas werden. Herr Egas ist seit 2012 CEO der Werkspot BV, Niederlande, dem führenden Marktplatz für Handwerksdienstleistungen in den Niederlanden. Die Werkspot BV gehört wie die MyHammer-Gruppe zur ANGI Homeservices Gruppe. Die dargestellten personellen Veränderungen sollen bis Mitte August 2020 vollzogen werden. (Ende) Aussender: MyHammer Holding AG Adresse: Franklinstraße 28/29, 10587 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Matthias Niebuhr, Leiter Recht Tel.: +49 30 23322-815 E-Mail: ir@myhammer-holding.de Website: www.myhammer-holding.de ISIN(s): DE000A11QWW6 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1595937900819 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 28, 2020 08:05 ET (12:05 GMT)





MYHAMMER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de