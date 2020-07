pferdewetten.de AG: Hauptversammlung am 30.07.2020 live im Videostream für alle InteressiertenDGAP-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung pferdewetten.de AG: Hauptversammlung am 30.07.2020 live im Videostream für alle Interessierten28.07.2020 / 14:37 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.pferdewetten.de AG: Hauptversammlung am 30.07.2020 live im Videostream für alle InteressiertenDie pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777), Düsseldorf, wird den Verlauf der Ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am Donnerstag, 30.07.2020, im Internet streamen.Damit haben nicht nur die Aktionärinnen und Aktionäre, sondern die gesamte interessierte Öffentlichkeit die Möglichkeit, die Hauptversammlung live zu verfolgen. Um 10:00 Uhr beginnt die Übertragung unter einem Link, der auf der Homepage der Gesellschaft markiert sein wird: https://www.pferdewetten.ag.Die Live-Übertragung der Hauptversammlung ermöglicht keine Teilnahme an der Hauptversammlung im Sinne des § 118 Absatz 1 Satz 2 AktG.Pierre Hofer, Vorstand: "Wir möchten allen derzeitigen und eventuell künftigen Aktionärinnen und Aktionären die Gelegenheit geben, sich einen persönlichen Eindruck von der aktuellen Situation der pferdwetten.de AG zu machen. Gerade in diesen durch COVID-19 bedingt kontaktarmen Zeiten setzen wir mit der Live-Übertragung für alle Interessierten ein gegenläufiges Zeichen. Neben dem Rückblick auf unser äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 - unser Rekordjahr! - werden die aktuelle Lage im Geschäftsjahr 2020 sowie der strategische Ausblick im Mittelpunkt stehen."Düsseldorf, den 28.07.2020Pierre Hofer Vorstand pferdewetten.de AG Kaistraße 4 D-40221 Düsseldorf Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de Internet: www.pferdewetten.ag28.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: pferdewetten.de AG Kaistr. 4 40221 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820 Fax: +49 (0)2 11 / 78178299 E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de Internet: www.pferdewetten.ag ISIN: DE000A2YN777, DE000A1K05B4 WKN: A2YN77, A1K05B Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1104261Ende der Mitteilung DGAP News-Service1104261 28.07.2020