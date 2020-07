Der Anlegerschützer Wilhelm Rasinger hat die Kritik des früheren ATB-Eigentümers Mirko Kovats an der Schließung des steirischen Motorenproduzenten in Spielberg scharf zurückgewiesen: "Kovats will sich nur in die Öffentlichkeit spielen und von seinem eigenen Versagen ablenken", sagte Rasinger am Dienstag zur APA. Der Industrielle Kovats hatte am Montag in einer Aussendung die "völlig unnötige Schließung ...

