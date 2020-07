Nahezu 8 Mio. an zusätzlichen Ressourcen bereits gesichert:

3 Mio. CHF aus der ersten Meilensteinzahlung von Nestlé Health Science, fällig im September

2 Mio. von AMIRAL GESTION als Teil der Kapitalerhöhung, die in Form einer Privatplatzierung mit einem Aufschlag von 5,4% durchgeführt wurde 1

3 Mio. eines PGE (vom französischen Staat garantiertes Darlehen), nicht verwässernde Finanzierung von 3 Mio. durch Bpifrance, BNP Paribas und Société Générale

VALBIOTIS (Paris:ALVAL) (FR0013254851 ALVAL, PEA/SME-qualifiziert), ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich der wissenschaftlichen Innovation zur Prävention und Bekämpfung von Stoffwechselkrankheiten verschrieben hat, meldet heute die Stärkung seiner Liquiditätslage durch bereits gesicherte zusätzliche Mittel in Höhe von fast 8 Millionen Euro.

Zum 30. Juni 2020 verfügte VALBIOTIS über einen Kassenbestand in Höhe von 10.913 T€ (ungeprüfte Daten), verglichen mit 8.033 T€ zum 31. Dezember 2019. Dieser Kassenbestand beinhaltet nicht die seit diesem Datum eingeworbene zusätzliche Finanzierung:

Erhalt von 3 Millionen CHF im September für die erste Meilensteinzahlung von Nestlé Health Science nach der ersten Patientenvisite in der klinischen Studie REVERSE-IT;

Erlöse aus der Kapitalerhöhung, die mit dem neuen Aktionär AMIRAL GESTION um einen Bruttobetrag von 2 Millionen Euro auf der Grundlage eines Preises pro Aktie von 4,50 Euro durchgeführt wurde, was einem Aufschlag von 5,4 gegenüber dem Schlusskurs der Aktie am 16. Juli 2020 entspricht;

Auszahlung eines vom französischen Staat garantierten Darlehens (PGE) in Höhe von 3 Millionen Euro.

Mit dieser gestärkten und nachhaltigen Finanzstruktur kann das Unternehmen, während es die letzten Phasen der Entwicklung von TOTUM-63 fortsetzt, die von der Firma Nestlé Health Science finanziert wird, die auch für dessen Vermarktung zuständig sein wird, die Entwicklung seiner Forschungsprogramme zur Senkung des LDL-Blutcholesterins (TOTUM-070), zur Senkung des Blutdrucks (TOTUM-854) und zur Verringerung der Lebersteatose (TOTUM-448) beschleunigen.

Jocelyn PINEAU, Mitgründer und CFO von VALBIOTIS, kommentiert dies so: "In der ersten Jahreshälfte 2020 wurden etliche Meilensteine erreicht. So haben wir eine Partnerschaftsvereinbarung mit Nestlé Health Science unterzeichnet, um den Abschluss der Entwicklung von TOTUM-63, unserem ersten Produkt, bis zur Vermarktung und Einreichung von Health Claim-Anträgen bei den US-amerikanischen und europäischen Behörden zu finanzieren. Neue Einnahmen, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben, stärken in Kombination mit dem Eintritt von AMIRAL GESTION in das Kapital und der Gewährung eines PGE unsere Kassenlage erheblich und sichern unsere Finanzlage. Wir möchten den Behörden und unseren Bankpartnern sowie allen unseren institutionellen und individuellen Aktionären für ihr Engagement danken. Wir sind nun in der Lage, alle unsere Anstrengungen auf die weitere Entwicklung unserer vielversprechenden Pipeline mit dem Ziel zu konzentrieren, neue Lizenzvereinbarungen im Einklang mit unserem strategischen Plan abzuschließen."

ÜBER VALBIOTIS

VALBIOTIS ist ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf wissenschaftlicher Innovation zur Vorbeugung und Bekämpfung von Stoffwechselkrankheiten, um ungedeckten medizinischen Bedürfnissen Rechnung zu tragen.

Der innovative Ansatz von VALBIOTIS soll die Gesundheitsversorgung durch die Entwicklung einer neuen Klasse von Ernährungslösungen revolutionieren, die darauf abzielen, das Risiko schwerer Stoffwechselkrankheiten zu senken. Diese Lösungen setzen an mehreren Zielen an und werden durch die Verwendung pflanzlicher Inhaltsstoffe ermöglicht.

Die Produkte sollen an Akteure im Gesundheitsbereich lizenziert werden.

VALBIOTIS wurde Anfang 2014 in La Rochelle gegründet und hat zahlreiche Partnerschaften mit führenden akademischen Zentren geschlossen. Das Unternehmen unterhält drei Standorte in Frankreich Périgny, La Rochelle (17) und Riom (63).

VALBIOTIS ist Mitglied des Netzwerks "BPI Excellence" und hat von BPI France den Status "innovatives Unternehmen" erhalten. Außerdem hat Valbiotis den Status "Junges innovatives Unternehmen" erworben und von der Europäischen Union umfangreiche finanzielle Unterstützung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für seine Forschungsprogramme erhalten. VALBIOTIS ist ein PEA-KMU-qualifiziertes Unternehmen.

Weitere Informationen über VALBIOTIS finden Sie unter: www.valbiotis.com

Name: Valbiotis

ISIN-Code: FR0013254851

Mnemotechnischer Code: ALVAL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Ziele von VALBIOTIS, die auf rationalen Annahmen und Informationen beruhen, die dem Unternehmen zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Dies stellt jedoch in keiner Weise eine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar, und diese Prognosen können aufgrund von Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Finanzmärkte sowie einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten revidiert werden. Dazu gehören die Risiken und Unwägbarkeiten, die im Registrierungsdokument von VALBIOTIS, das am 31. Juli 2019 bei der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) eingereicht wurde (Antragsnummer R19-030), und in seinem am 9. Oktober 2019 von der AMF genehmigten Nachtrag aufgeführt sind. Diese Dokumente sind auf der Website des Unternehmens (www.valbiotis.com) einsehbar. Diese Pressemitteilung sowie die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot für den Verkauf bzw. die Zeichnung noch eine Aufforderung zum Kauf bzw. zur Zeichnung der Aktien oder Wertpapiere von VALBIOTIS in irgendeinem Land dar.

1 Basierend auf einem Aktienkurs von 4,50 €, was einem Aufschlag von 5,4% gegenüber dem Schlusskurs vom 16. Juli 2020 entspricht.

