Eine Fülle von Q2-Ergebnissen, die es zu verarbeiten gilt und das Ringen um ein weiteres Pandemie-Hilfspaket für Wirtschaft und Bürger, lassen die Anleger am Dienstag zunächst abwartend agieren. Die Futures auf die führenden US-Indizes notieren jeweils rund 0,5 Prozent im Minus. Am Abend wird der Chiphersteller AMD die Bücher öffnen - er muss den Beweis antreten, dass er von der Schwäche Intels zuletzt profitieren konnte. Ansonsten stehen in der laufenden Woche die Zahlen von Amazon und Apple an. ...

