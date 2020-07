Wien (www.fondscheck.de) - Mit 600 Prozent Volumswachstum seit Jahresbeginn zählt Han-ETF zu den derzeit wohl expansionsstärksten Investmenthäusern der Welt, so die Experten von "FONDS professionell".Per 27. Juli 2020 hätten in den ETFs von Han-ETF nach Unternehmensangaben 509 Millionen US-Dollar gesteckt, was einer Wachstumsrate von 600 Prozent im Halbjahresrückblick entspreche. Die erst 2017 von den ETF-Spezialisten Hector McNeil und Nik Bienkowski gegründete Gesellschaft wende sich an Vermögensverwalter, die mit eigenen ETF-Lösungen in Europa auftreten wollten, bisher jedoch nicht über die technische und rechtliche Infrastruktur dafür verfügen würden. ...

