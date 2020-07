In der vergangenen Woche korrigierten die internationalen Aktienmärkte deutlich. So verlor auch der MSCI World (Euro)-Index - 1,8 %.Besonders weiter aufkommende Befürchtungen vor dem globalen Ausbruch einer 2. Welle der Corona-Pandemie belasteten dabei die Börsen, obwohl sich zuletzt die Anzeichen verstärkten, dass die definitive Markteinführung erster Impfstoffe gegen das Corona COVID 19-Virus nun immer näher bevorstehen könnte (aktuell heißester Kandidat hierfür: US-amerikanische MODERNA INC., die in der Kapazitätsbereitstellung für diese Impfstoffentwicklung zugleich auch von der schweizerischen LONZA kooperativ begleitet wird).

