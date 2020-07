NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von BP vor Zahlen zum zweiten Quartal auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 530 Pence belassen. Analyst Michele della Vigna passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Ölkonzern etwas an und rechnet nun für 2020 mit einem leichten Verlust je Aktie. Grund dafür sei eine buchhalterische Umklassifizierung von angekündigten Abschreibungen./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2020 / 12:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007980591

