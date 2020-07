Der zweitgrößte deutsche Softwarekonzern namens Software AG hat mit seinem Chef Sanjay Bramawar überzeugend damit begonnen, aus der lahmen Nr. 2 eine flotte Nr. 2 im deutschen Markt zu machen, die soeben mit einem Plus beim Auftagseingang von 32 % beeindruckte.



Darin liegt ein wichtiger Ansatz: Mit der spezifischen Anwendung von Software für mittlere Firmen hierzulande kann Software AG wirklich weiterkommen! Und zwar dort, wo die Nr. 1, SAP, kein größeres Interesse hat und alle kleineren Spezialisten hinterherhinken. Denn Software AG bringt immerhin knapp 1 Mrd. € Umsatz auf den Prüfstand. Was ist das wert?



2,9 Mrd. € Marktwert sind nicht wenig. Aber: In Relation zu den anderen Titeln dieser Art um etwa 30 bis 35 % zu billig! Darin liegt allerdings eine Erwartungsprämie im Zuge der genannten Auftragsentwicklung.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Die Aktie für Jedermann".



