=== *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 2Q, Madrid *** 07:00 DE/BASF SE, ausführliches Ergebnis 2Q (09:00 Presse- Telefonkonferenz; 11:00 Analysten-Telefonkonferenz), Ludwigshafen *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, ausführliches Ergebnis 2Q (08:00 Presse-Telefonkonferenz, 13:00 Analysten- Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H, Frankfurt *** 07:00 DE/Osram Licht AG, Ergebnis 3Q, München *** 07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Wien 07:15 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 1H, Frankfurt 07:25 AT/AMS AG, Ergebnis 2Q, Schloss Premstätten *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Ergebnis 2Q, München 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1H, Würzburg *** 07:30 FR/Schneider Electric SA, Ergebnis 1H, Rueil-Malmaison *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 2Q, Paris *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juni Importpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vm/-5,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/-7,0% gg Vj *** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 2Q (09:30 Telefonkonferenz), Herzogenaurach *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1H, London *** 08:15 GB/Rio Tinto plc, Ergebnis 1H, London *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juli PROGNOSE: 99 zuvor: 97 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 15-jährige Bundesanleihe über 3,5 Mrd EUR 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 2Q, New York 12:15 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 2Q, New York *** 12:30 US/General Electric Co, Ergebnis 2Q, Boston 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/Finanzpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, Toncar, PG (digital) zum Wirecard-Skandal 13:00 DE/Monopolkommission, PK (virtuell) zur Vorstellung des Hauptgutachtens *** 13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 2Q, London *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q, Chicago *** 13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q, Detroit 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 16:00 DE/Bundestags-Finanzausschuss, Sondersitzung zu Wirecard, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:45 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H, Rom 17:45 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Ergebnis 1H, Paris *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 2Q, Frankfurt *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25% *** 22:02 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q, San Diego 22:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 2Q, San Jose *** - DE/Stellenindex BA-X Juli ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

July 28, 2020 09:00 ET (13:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.