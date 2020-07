Anglo American Platinum (WKN 856547) meldet einen 7%igen Rückgang des Halbjahresgewinns. Das sei vor allem auf den niedrigeren Ausstoß zurückzuführen, der aus Minenschließungen auf Grund der COVID19-Pandemie resultierte. Der Konzern meldete sogenannte "headline earnings per share" von 26,27 Rand nach 28,15 im ersten Halbjahr 2019. Das EBITDA gab Amplats mit 13,1 Mrd. Rand (800 Mio. Dollar) an, was einen Anstieg von 6% ...

