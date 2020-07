Nach der gestrigen Bewegungsarmut beträgt die Handelsspanne beim DAX am Dienstag wieder gut 200 Punkte - mit rund 12.800 Punkten findet sich der deutsche Leitindex am Mittag allerdings eher am unteren Ende wieder. An positiven wie negativen Impulsen dürfte es diese Woche eigentlich nicht mangeln: Neben vielerorts steigenden Corona-Fallzahlen stehen auch dutzende Quartalszahlen auf dem Programm, darunter morgen früh die Deutsche Bank und BASF. "Buy"-Einstufung für Daimler - Millionen für Nel ASADie ...

