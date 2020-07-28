DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
K.F.W.ANL.V.18/2028 DE000A2LQHZ9 03.08.2020 HZE/EOT
KRED.F.WIED.18/28 MTN DE000A2LQH02 03.08.2020 HZE/EOT
K.F.W.ANL.V.18/2028 DE000A2LQHY2 03.08.2020 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
K.F.W.ANL.V.18/2028 DE000A2LQHZ9 03.08.2020 HZE/EOT
KRED.F.WIED.18/28 MTN DE000A2LQH02 03.08.2020 HZE/EOT
K.F.W.ANL.V.18/2028 DE000A2LQHY2 03.08.2020 HZE/EOT
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