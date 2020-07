PANTAFLIX mit neuem Businesskunden: Das Oldenburg Film Festival erreicht dank PANTAFLIX-Technologie noch mehr ZuschauerDGAP-News: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Kooperation PANTAFLIX mit neuem Businesskunden: Das Oldenburg Film Festival erreicht dank PANTAFLIX-Technologie noch mehr Zuschauer28.07.2020 / 16:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PANTAFLIX mit neuem Businesskunden: Das Oldenburg Film Festival erreicht dank PANTAFLIX-Technologie noch mehr ZuschauerMünchen, 28. Juli 2020. Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) und das Oldenburg Film Festival beschreiten in herausfordernden Zeiten innovative Wege. Für das in der Zeit vom 16. September bis 20. September stattfindende Festival stellt PANTAFLIX seine Streaming-Plattform-Technologie bereit und gewinnt einen weiteren namhaften Businesskunden.Da aufgrund der Hygiene-Bestimmungen im Zuge der Corona-Pandemie Kinosäle weiterhin nicht voll ausgelastet sein dürfen, kämen zahlreiche Filmschaffende und Cineasten nicht in den Genuss eines der bedeutendsten deutschen Filmfestivals. Doch PANTAFLIX hat gute Nachrichten und sorgt für Abhilfe. Das Oldenburg Filmfestival wird dank PANTAFLIX-Technologie als hybride Variante stattfinden. Einerseits können sich Filmfans Tickets für die Vorführungen in den Kinosälen sichern. Andererseits haben sie zusätzlich die Möglichkeit, die Festival-Filme zu streamen. Erneut verschmilzt die Magie des Kinos mit den Annehmlichkeiten einer modernen Video-on-Demand-Lösung - ohne, dass sich die beiden Varianten kannibalisieren.Mehr noch: Zuschauer*innen, die sich für den digitalen Zugangsweg entscheiden, müssen auf Interviews, Moderationen sowie Q&A-Sessions mit Cast und Filmcrew nicht verzichten. All diese Events, die erst die Spannung und den Zauber eines Filmfestivals ausmachen, werden ebenfalls übertragen."Nachdem die Einschränkungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie etwas gelockert wurden, freuen wir uns, dass Produktionen und auch Kinobesuche wieder möglich sind. Wir wollen allerdings mehr. Das bedeutet, dass wir möglichst vielen Filmfans den Genuss des Oldenburger Filmfestivals ermöglichen wollen. Doch nicht nur Cineasten profitieren. Auch Filmcrews aus dem Ausland, die aufgrund der Reisebeschränkungen nicht vor Ort sein können, haben nun die Möglichkeit ihren Beitrag digital zu verfolgen, ohne auf Zuschauerreaktionen verzichten zu müssen", sagt Rainer Knebel, CTO der PANTAFLIX AG."Kino lebt von den Emotionen. Dank PANTAFLIX haben wir nun die Möglichkeit, den Zuschauerkreis deutlich zu erweitern. So gewinnen alle: Filmschaffende, Kinofans, Technologieanbieter und wir als Festival-Veranstalter. Ich bin mir sicher, dass Kino und klug eingesetzte digitale Lösungen sich auf beste Weise ergänzen. Daher ist das Filmfest Oldenburg mit großer Freude einer der First Mover", sagt Torsten Neumann, Festivaldirektor des Oldenburg International Film Festivals.Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist ein Medien- und Technologieunternehmen mit klarer Wachstumsstrategie. Durch die effiziente Verzahnung aller Konzernbereiche erreicht das Unternehmen einen hohen Integrationsgrad hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds, der Produktionseinheit PANTAFLIX Studios sowie der Kreativagentur Creative Cosmos 15 ist auch die cloud-basierte Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der Bereitstellung eines maßgeschneiderten Premium-Content-Angebots für Nutzer über alle relevanten Zugangswege.Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Netflix, StudioCanal, Warner Bros. u. a. 