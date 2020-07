Neues serverloses Angebot erweitert Kapazitätsgrenzen mit einem überzeugenden Preismodell für Kunden

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), ein Unternehmen für Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit, das zum Aufbau eines besseren Internets beiträgt, kündigte heute die Veröffentlichung von Cloudflare Workers Unbound an, einer serverlosen Plattform für Entwickler mit beispielloser Flexibilität, Leistung, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Preisgestaltung. Cloudflare Workers Unbound ermöglicht es Entwicklern, komplizierte Computing-Arbeitslasten über das Cloudflare-Netzwerk auszuführen und nur für das zu bezahlen, was sie nutzen. Cloudflare Workers Unbound ist nicht nur flexibler, sondern ermöglicht Anwendern auch Einsparungen von bis zu 75 Prozent bei denselben Arbeitslasten, die auf zentralisierten, serverlosen Altplattformen wie AWS Lambda ausgeführt werden.

"Cloudflare Workers Unbound ist die überzeugendste serverlose Plattform auf dem Markt", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Ich stellte unser Team vor die Herausforderung, eine Plattform zu schaffen, die nicht nur mit Nischenlösungen konkurriert, sondern Entwicklern die schnellste, sicherste, flexibelste und kostengünstigste serverlose Allzweck-Lösung bietet Punkt. Ich bin unglaublich stolz auf Cloudflare Workers Unbound und kann es kaum erwarten, zu sehen, was die Entwickler damit aufbauen werden."

Die Edge-Computing-Plattform Cloudflare Workers steht Entwicklern seit September 2017 zur Verfügung. Im letzten Quartal haben mehr als 20.000 Entwickler neue Anwendungen erstellt, die auf Cloudflare Workers laufen. Heute werden mehr als 10 Prozent des Datenverkehrs über das globale Cloudflare-Netzwerk über Cloudflare Workers abgewickelt. Cloudflare Workers Unbound öffnet die Plattform für noch mehr Anwendungsfälle und ermöglicht es Entwicklern, auf die Leistungsfähigkeit von Edge-Computing zuzugreifen, jedoch mit besserer Flexibilität und zu geringeren Kosten als bei älteren, zentralisierten, serverlosen Plattformen.

Cloudflare Workers Unbound bietet Entwicklern eine breite Palette von Vorteilen:

Grenzenlos: Entwickler können große Arbeitslasten ausführen, ohne sich um allzu restriktive CPU-Beschränkungen kümmern zu müssen, und zahlen nur für das, was sie nutzen.

Entwickler können große Arbeitslasten ausführen, ohne sich um allzu restriktive CPU-Beschränkungen kümmern zu müssen, und zahlen nur für das, was sie nutzen. Kosteneffektiv: Bei gleichem Arbeitsaufwand kann Cloudflare Workers Unbound 75 Prozent günstiger als AWS Lambda, 24 Prozent günstiger als Microsoft Azure Functions und 52 Prozent günstiger als Google Cloud Functions sein.

Bei gleichem Arbeitsaufwand kann Cloudflare Workers Unbound 75 Prozent günstiger als AWS Lambda, 24 Prozent günstiger als Microsoft Azure Functions und 52 Prozent günstiger als Google Cloud Functions sein. Keine versteckten Gebühren : Entwickler zahlen keine versteckten Extras wie API-Gateway- oder DNS-Anfragegebühren.

: Entwickler zahlen keine versteckten Extras wie API-Gateway- oder DNS-Anfragegebühren. Keine Kaltstarts: Cloudflare Workers Unbound ist die erste serverlose Plattform, die "out of the box" Unterstützung für Kaltstartzeiten von 0 Nanosekunden bietet, im Vergleich zu Kaltstarts auf anderen Plattformen, die Sekunden dauern und eine unvorhersehbare Schwankungsbreite aufweisen können.

Cloudflare Workers Unbound ist die erste serverlose Plattform, die "out of the box" Unterstützung für Kaltstartzeiten von 0 Nanosekunden bietet, im Vergleich zu Kaltstarts auf anderen Plattformen, die Sekunden dauern und eine unvorhersehbare Schwankungsbreite aufweisen können. Ungedrosselte CPU: Andere serverlose Plattformen drosseln die CPU, was zu Arbeitsbelastungen führt, die länger dauern können. Die Effizienz der isolierten Cloudflare-Workers-Architektur ermöglicht es Cloudflare, CPUs ungedrosselt laufen zu lassen, so dass die Benutzer pro Sekunde Rechenzeit mehr erledigen können.

Andere serverlose Plattformen drosseln die CPU, was zu Arbeitsbelastungen führt, die länger dauern können. Die Effizienz der isolierten Cloudflare-Workers-Architektur ermöglicht es Cloudflare, CPUs ungedrosselt laufen zu lassen, so dass die Benutzer pro Sekunde Rechenzeit mehr erledigen können. Global schnell: Die Arbeitslasten laufen über das Cloudflare-Netzwerk, das sich über mehr als 200 Städte in über 100 Ländern erstreckt. Dadurch wird die durchschnittliche Netzwerklatenz für Benutzer überall auf der Welt reduziert.

Die Arbeitslasten laufen über das Cloudflare-Netzwerk, das sich über mehr als 200 Städte in über 100 Ländern erstreckt. Dadurch wird die durchschnittliche Netzwerklatenz für Benutzer überall auf der Welt reduziert. Sofortige Updates: Entwickler können ihren Code aktualisieren und weltweit in 15 Sekunden live schalten, verglichen mit den Minuten, die eine Aktualisierung auf anderen serverlosen Plattformen in Anspruch nehmen kann.

Entwickler können ihren Code aktualisieren und weltweit in 15 Sekunden live schalten, verglichen mit den Minuten, die eine Aktualisierung auf anderen serverlosen Plattformen in Anspruch nehmen kann. Breite Sprachunterstützung: Entwickler können Code in den Sprachen programmieren, die sie kennen und lieben, einschließlich JavaScript, C, C++, Python, Go, Rust, Scala, Kotlin und sogar COBOL.

Entwickler können Code in den Sprachen programmieren, die sie kennen und lieben, einschließlich JavaScript, C, C++, Python, Go, Rust, Scala, Kotlin und sogar COBOL. Automatische Skalierung: Cloudflare Workers Unbound skaliert automatisch und bedarfsgerecht, ohne dass sich Entwickler um das Einspielen neuer Instanzen kümmern müssen.

Cloudflare Workers Unbound skaliert automatisch und bedarfsgerecht, ohne dass sich Entwickler um das Einspielen neuer Instanzen kümmern müssen. Robuste Debugging-Tools: Entwickler können mit neuen Tools, die das Debugging und die Diagnose von Problemen vereinfachen, mehr Produktivität erzielen.

Entwickler können mit neuen Tools, die das Debugging und die Diagnose von Problemen vereinfachen, mehr Produktivität erzielen. Sicher per Design: Die Plattform ist so konzipiert, dass sie den neuesten Sicherheitsbedrohungen, einschließlich ausgeklügelter Timing-Angriffe, standhält. Sie wurde von dem Team überprüft, das die Schwachstellen der Spectre-Klasse entdeckt hat.

Cloudflare wird weiterhin das ursprüngliche Cloudflare-Workers-Modell, das jetzt als Cloudflare Workers Bundled bekannt ist, mit seinen extrem einfachen Preismodellen für einfache Arbeitslasten anbieten. Cloudflare Workers Unbound ermöglicht es nun den Hunderttausenden von Entwicklern, die die Cloudflare-Workers-Plattform nutzen, noch komplexere Anwendungen zu erstellen, ohne sich um allzu restriktive Beschränkungen sorgen zu müssen.

"Serverless verspricht sowohl ein radikal neues wirtschaftliches Modell für die Berechnung als auch ein radikal vereinfachtes Programmiermodell, wobei sich der Entwickler auf die Orchestrierung und Zusammenstellung umfassender Back-End-Dienste konzentriert. Autoskalierung, Leistung, Überwachbarkeit, eingebaute Sicherheit und Unterstützung für eine Reihe moderner Programmiersprachen werden von der Infrastruktur bereitgestellt", sagte James Governor, Mitbegründer und Analyst von RedMonk. "Cloudflare Workers Unbound wurde entwickelt, um die beste Leistung seiner Klasse zu bieten, indem es die Vorteile eines globalen Edge-Netzwerks nutzt und auf Kostenbasis direkt mit den bestehenden serverlosen Cloud-Plattformen konkurriert."

"Cloudflare Workers hat sich schnell als ein Schlüsselfaktor für die Bereitstellung eines erstklassigen Benutzererlebnisses erwiesen", sagte Mark Smith, Director of Infrastructure bei Discord. "Wir setzen Workers ausgiebig für die Bereitstellung von Kernanwendungen, die Authentifizierung von Downloads, die Eindämmung von Spam und Missbrauch und vieles mehr ein. Unsere Ingenieure greifen nun zuerst nach Workers, um viele mögliche Herausforderungen zu lösen."

"Optimizely setzt Workers ein, um für jede Anfrage eine personalisierte, zielgerichtete Antwort zu liefern", sagte Michael Hood, Senior Staff Performance Engineer bei Optimizely. "Cloudflares globales Netzwerk und die beständig niedrige Latenzzeit ihrer Edge-Computerplattform haben die Wettbewerbsbedingungen geebnet und uns die Möglichkeit gegeben, Produkte zu liefern, die zuvor außerhalb der Reichweite lagen."

"Seit etwa einem Jahr setzen wir Cloudflare Workers und Workers KV an der Edge unseres Stacks ein", sagte Frank Sharpe, Produktentwickler bei ProPublica. "Wir schätzen das Maß an Kontrolle, das uns diese Tools gegeben haben. Leistungsstark und formbar, hat Workers unsere Plattformstabilität verbessert und uns gleichzeitig eine enorme Flexibilität ermöglicht."

Workers Unbound ist derzeit eine private Beta-Version. Entwickler können sich hier anmelden, um Einzelheiten zu erfahren.

Weitere Informationen über Cloudflare und Cloudflare Workers Unbound finden Sie in den nachstehenden Ressourcen:

Workers-Unbound-Blog

Serverless-Week-Blog

Cloudflare-Workers-Startseite

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in ihrer jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen bringen erhebliche Risiken und Unsicherheiten mit sich. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "evtl.", "werden", "sollte", "erwarten", "untersuchen", "vorhaben", "davon ausgehen", "könnte", "beabsichtigen". "anstreben", "prognostizieren", "überlegen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potentiell" oder "weiterhin" oder anderen ähnlichen Begriffen oder Ausdrücken erkennen, die unsere Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten betreffen. Nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen sind jedoch an diesen Wörtern zu erkennen. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen oder implizierten zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zu unseren Plänen und Zielen für Cloudflare Workers und Cloudflare Workers Unbound, zu den Vorteilen, die sich für Kunden aus der Verwendung unserer Produkte ergeben, zu den erwarteten Funktionen und Leistungen unserer Produkte, zu unserer technologischen Entwicklung, zu zukünftigen Betriebsabläufen, zum Wachstum, zu Initiativen oder Strategien sowie Kommentare unseres CEO und anderer Personen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder angedeuteten Ergebnissen abweichen, unter anderem aufgrund von Risiken, die in unseren bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen, einschließlich unseres Quartalsberichts auf Formular 10-Q, der am 11. Mai 2020 eingereicht wurde, beschrieben sind, sowie aufgrund anderer Unterlagen, die wir gelegentlich bei der SEC einreichen.

Die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf zum Zeitpunkt ihrer Äußerung aktuelle Ereignisse. Wir verpflichten uns nicht zur Aktualisierung der in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund von Ereignissen oder Umständen, die sich nach dem Datum dieser Pressemitteilung ereignen, oder aufgrund neuer Informationen oder anderer unerwarteter Ereignisse, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Wir können die in den von uns gemachten zukunftsgerichteten Aussagen veröffentlichten Pläne, Vorhaben oder Erwartungen u. U. nicht umsetzen, und Sie sollten sich nicht unangemessen auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com @cloudflare) hat sich die Unterstützung beim Aufbau eines besseren Internets zum Ziel gesetzt. Die Cloudflare-Plattform schützt und beschleunigt alle Internet-Anwendungen online ohne zusätzliche Hardware, Installation von Software und ohne das Ändern von auch nur einer Zeile Code. Der gesamte Web-Datenverkehr der von Cloudflare betriebenen Internet-Objekte wird durch sein intelligentes, globales Netzwerk geleitet, das durch jede neue Anfrage immer intelligenter wird. Folglich sind eine bedeutende Leistungssteigerung und eine Abnahme von Spam und anderen Attacken zu bemerken. Cloudflare wurde vom Entrepreneur Magazine in die Liste der Firmen mit Top-Unternehmenskultur 2018 aufgenommen und von Fast Company unter den innovativsten Unternehmen weltweit 2019 genannt. Cloudflare hat seinen Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien) und betreibt Niederlassungen in Austin (Texas), Champaign (Illinois), Seattle (Washington), New York (New York), San Jose (Kalifornien), Washington (D.C.), Lissabon, London, München, Peking, Singapur, Sydney und Tokio.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200728005699/de/

Contacts:

Daniella Vallurupalli

press@cloudflare.com