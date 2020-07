Börsenexperte Max Otte und seine Fondsboutique PI Privatinvestor Kapitalanlage haben die Portfolioverwaltung seit dem 1. Juli in Eigenregie übernommen - diese und weitere News im Überblick.BaFin erteilt Fondsberatungsgesellschaft von Max Otte erweiterte LizenzDie von Max Otte geführte Fondsboutique PI Privat Investor Kapitalanlage kann eigenständig die Portfolioverwaltung realisieren. Wie das Unternehmen mitteilt, hat die BaFin dem in Köln ansässigen Unternehmen zum 1. Juli 2020 "die erweiterte Erlaubnis zur Portfolioverwaltung (gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG) und zur Anlagevermittlung (gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG)" erteilt. Bisher sei die Gesellschaft ausschließlich beratend tätig gewesen. Das Asset Management sei zuvor von den kooperierenden Banken und Kapitalverwaltungsgesellschaften übernommen worden. "Mit Wirksamkeit ab 1. Juli 2020 darf die Privatinvestor Kapitalanlage GmbH nun ihre eigenen Anlageempfehlungen auch unmittelbar als Portfolioverwalter umsetzen und Anlagen vermitteln", heißt es weiter in der Mittelung. Neben vier Spezialfonds und einem Alternativen Investmentfonds betreut PI Privatinvestor Kapitalanlage die beiden Publikumsfonds Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI (DE000A1J3AM3) und PI Global Value Fund (LI0034492384).

