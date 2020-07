In einem heute generell leicht schwächer tendierenden Gesamtmarkt ragt die Aktie des E-Commerce-Softwarespezialisten Shopify (WKN: A14TJP) positiv hervor. Denn diese kann, nach einer positiven Analysteneinstufung aus dem Hause Goldman Sachs, gegen den Markttrend, deutlich zulegen. So hat der Goldman Sachs-Analyst Christopher Merwin seine Einschätzung des Papiers von bisher "Neutral" auf nunmehr "Buy" ("Kaufen") angehoben und nennt ein Kursziel in Höhe von 1.127 USD. Dies wäre gegenüber dem gestrigen ...

