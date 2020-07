London (www.anleihencheck.de) - Die heute von der EZB ausgesprochene Empfehlung ist keine Überraschung, so Marc Stacey, Partner und Senior Portfolio Manager bei BlueBay Asset Management.Der Appell an Banken im Euroraum auf Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe zu verzichten, gelte jetzt für weitere drei Monate bis zum 1. Januar 2021. Auch wenn diese Entscheidung für Anleger an den Aktienmärkten nicht unerwartet komme, dürften sie in gewisser Hinsicht enttäuscht sein: Es fehle die nötige Klarheit darüber, nach welchen konkreten Kriterien die EZB bei ihren Auflagen für die Branche vorgehe. Anders bei Tier-1-Anleihen (AT1): Das skizzierte Hauptszenario für diese Nachranganleihen gehe davon aus, dass sich der gewichtete Durchschnitt der Kernkapitalquote CET1 auf 12,6 Prozent zubewege. Diese Quote liege deutlich über dem Punkt, ab dem die Gewinnausschüttungen auf Coupons eingeschränkt würden. (28.07.2020/alc/a/a) ...

