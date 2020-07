Boston (www.fondscheck.de) - Die globalen Aktienmärkte hatten im Jahr 2020 im Zusammenhang mit der globalen Pandemie und dem damit verbundenen Stillstand der Wirtschaft einen erheblichen Rückgang erlebt, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem SPDR Strategie Espresso.In der vergangenen Woche seien die US-Aktien (S&P 500) allerdings wieder bis auf 2,5 Prozent ihres Allzeithochs von vor der Krise (SPX 3394,73, am 19. Februar 2020) angezogen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...