Mittwoch, 9. September 2020, 20.15 UhrAktenzeichen XY... ungelöstDie Kriminalpolizei bittet um MithilfeJunge Mutter erstochenEine Frau wird in ihrer Wohnung mit einem Messer getötet. Die32-Jährige war Mutter von drei Kindern. Obwohl der Fall bereits langezurückliegt, geben die Ermittler nicht auf.Frauenleiche am FeldwegDie 24-jährige Frau wurde zuletzt 2008 lebend am Hauptbahnhofgesehen. Sie ging gelegentlich der Prostitution nach. War ihr letzterFreier auch ihr Mörder?Schüsse im FriseursalonEin Unbekannter betritt einen Friseursalon. Es kommt zu einemWortwechsel mit dem Inhaber, dann fallen Schüsse. Kurze Zeit späterist der Unternehmer tot. Doch was steht hinter der Bluttat?Der XY-Preis 2020Eine Frau wird auf einem Parkplatz mit einem Messer schwer verletzt.Ein 18-Jähriger greift ein - und rettet der Frau das Leben. Einer deraktuellen Kandidaten für den XY-Preis 2020.