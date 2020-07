Der Corona-Lockdown hat Netflix ein Quartal der Superlative beschert. Von April bis Juni meldeten sich weltweit zehn Millionen Nutzer neu bei dem Streamingdienst an - so viele wie nie zuvor in diesem Jahresabschnitt. Die auf 193 Millionen zahlende Abonnenten angewachsene Community sorgte für ein Umsatzplus von einem Viertel auf 6,1 Milliarden...

Den vollständigen Artikel lesen ...