Die abgelaufene Handelswoche war insbesondere für Silber eine erinnerungswürdige. Denn am 22.07.2020 sprang der Silberpreis über seinen zentralen Musterwiderstand von 21,13 Dollar und generierte damit ein massives mittel- und langfristiges Kaufsignal!Aber auch die anderen Edelmetalle hatten deutlich Rückenwind, wobei sich der Goldpreis ganz nah an sein Allzeithoch von 1.921 Dollar vom September 2011 heran schlich und dies inzwischen auch überwunden hat.Währungsseitig legte der Euro gegen den US-Dollar im Berichtszeitraum glatte 2 % zu, gab gegen den Schweizer Franken allerdings 0,48 % ab.Der Goldpreis legte gegenüber der Vorwoche um 91,54 Dollar oder 5,06 % zu, während der Silberpreis im Wochenvergleich dabei 3,46 Dollar bzw. 17,9 % gewann und damit alle anderen Edelmetalle in den Schatten stellte. Im Wochenvergleich legte Platin zudem 8,73 % bzw. 74,01 Dollar zu und stieg damit deutlich stärker als Gold, während Palladium auch dieses Mal wieder eine sehr gute Woche hatte und 223,50 Dollar bzw. 11,03 % zulegen konnte.

