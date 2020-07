Gestern hatten wir im Update bereits angekündigt, was dem Markt bevorstehen könnte und möchte nach dieser Bewegung noch einmal darauf eingehen. "Auch wenn Bitcoin hier ein bisschen wie das hässliche Entlein daher kommt, nimmt Ethereum vorweg, was auch dem Bitcoin blühen kann, wenn dieser das Zwischenhoch der Welle iii in Orange überschreitet." Genau dies ist nun eingetroffen und die Bullen feiern das Erreichen des neuen Zwischenhochs direkt mit einer ...

