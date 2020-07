ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Reckitt Benckiser nach Halbjahreszahlen von 7000 auf 7200 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Alan Erskine erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie geringfügig seine mittelfristigen Umsatzerwartungen für den Konsumgüterkonzern. Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf das Verbraucherverhalten erwiesen sich für den Konzern mit seinem Portfolio an Desinfektionsprodukten derzeit als wegweisend. Er geht aber davon aus, dass sich dies in der aktuellen Bewertung der Aktien bereits widerspiegelt./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2020 / 17:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B24CGK77

