Die Serienversion der Elektrolimousine Lucid Air wird Anfang September endlich vorgestellt. Der Luxusstromer soll dann ab Werk LIDAR-Sensoren und ein Fahrassistenzsystem an Bord haben. Seit rund vier Jahren arbeitet Lucid Motors an seiner Elektrolimousine Lucid Air. Eigentlich sollte das Fahrzeug 2018 fertig sein. Wegen finanzieller Engpässe - die sich allerdings mittlerweile erledigt haben sollen - verschob sich die Entwicklung immer wieder. Die für April geplante Premiere fiel wiederum der Corona-Pandemie zum Opfer. Jetzt soll die Serienversion des Lucid Air am 9. September ...

