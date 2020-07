LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Die 'Rheinpfalz' zu Corona:



"Sehr lange hat es gedauert, bis in Deutschland die Maskenpflicht eingeführt wurde. Der Erfolg dieser Maßnahme hat nun auch andere Länder, die es wie die Schweiz eher gelassen angingen, zur Einsicht gezwungen, Gleiches zu tun. Trotz aller Vorkehrungen kommt es aber nimmer noch auf das Verantwortungsbewusstsein der Menschen an. Wo dieses fehlt, muss der Staat zum Schutz der Gemeinschaft regulierend eingreifen. Dies geschieht nun - endlich - an den Flughäfen. Viel zu lange wurde über die Testpflicht in den Ankunftshallen der Airports diskutiert. Es wurde abgewogen, ob ein solcher Test freiwillig, ob er kostenpflichtig sein soll. Dadurch verstrich wertvolle Zeit, schließlich gibt es in den Bundesländern Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen seit gut vier Wochen Schulferien. (...) Der Eingriff in die persönliche Freiheit durch den harmlosen Abstrich ist verkraftbar, wenn damit andere geschützt werden. Und wenn damit ein weiterer Lockdown verhindert wird, der wirtschaftlich und sozial verheerend sein könnte./yyzz/DP/fba

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de