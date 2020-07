CHICAGO (dpa-AFX) - Der Airbus -Erzrivale Boeing will am Mittwoch (13.30 Uhr MESZ) Zahlen für das zweite Quartal vorlegen. Die Corona-Pandemie und das Dauerdebakel um den nach zwei Abstürzen mit Flugverboten belegten Krisenjet 737 Max dürften die Bilanz einmal mehr gründlich verhageln.



Während beim Unglücksflieger zuletzt immerhin die Hoffnung auf eine baldige Wiederzulassung stieg, dürfte die Covid-Krise den Luftverkehr und damit auch Boeing noch länger stark belasten. Im ersten Halbjahr stornierten Airlines bereits zahlreiche Aufträge. Angesichts der erneuten Corona-Eskalation in einigen US-Bundesstaaten und anderen Teilen der Welt ist keine rasche Erholung in Sicht./hbr/DP/fba

