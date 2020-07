BERLIN (dpa-AFX) - Der künftige CDU-Vorsitzende sollte aus Sicht des Kandidaten Norbert Röttgen möglichst viele Wähler halten können, die wegen Kanzlerin Angela Merkel die Partei unterstützen. "In den jetzigen Umfragewerten von 38 Prozent ist unbestreitbar ein Merkel-Anteil enthalten. Wenn Angela Merkel 2021 nicht mehr regiert, dann bedeutet das für Deutschland und Europa eine Zäsur", sagte Röttgen der "Rheinischen Post" und dem Bonner "General-Anzeiger" (Mittwoch).



Es sei "tatsächlich nicht selbstverständlich", dass die Union auch den nächsten Kanzler stelle - selbst wenn die CDU als stabilisierende Kraft in einem immer kleinteiliger werdenden Parteiensystem gebraucht werde. "Der neue Vorsitzende muss daher in der Lage sein, möglichst viele Merkel-Wähler zu halten."



Um den CDU-Vorsitz bewerben sich neben dem Außenpolitiker Röttgen auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz. Die Entscheidung soll Anfang Dezember auf einem Bundesparteitag in Stuttgart fallen. Weil Kanzlerin Merkel angekündigt hat, bei der Bundestagswahl 2021 nicht erneut zu kandidieren, steht auch die Frage nach der nächsten Kanzlerkandidatur der Union im Raum./sku/DP/zb

