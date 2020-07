Achiko AG: Achiko kündigt Abschluss der Finanzierungsrunde und Veränderungen in der Geschäftsleitung anEQS Group-Ad-hoc: Achiko AG / Schlagwort(e): Finanzierung Achiko AG: Achiko kündigt Abschluss der Finanzierungsrunde und Veränderungen in der Geschäftsleitung an29.07.2020 / 06:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Achiko kündigt Abschluss der Finanzierungsrunde und Veränderungen in der Geschäftsleitung anZürich, 29. Juli 2020 - Achiko AG (ACHI:SWX) hat die zuvor angekündigte Erhöhung des Aktienkapitals erfolgreich abgeschlossen und berichtet über Veränderungen in der Geschäftsleitung.Das Unternehmen hat eine Kapitalerhöhung von 2 Millionen USD, gezeichnet durch die PT Media Nusantara Citra Tbk («MNC») zu einem Preis von USD 1.00 pro Aktie, finalisiert. Zudem wurde eine Wandelanleihe über weitere 2 Millionen CHF bei der Negma Group Ltd («Negma») platziert. Zusätzlich wurden weitere 4'180'513 Aktien gegen Bareinlage an Investoren ausgegeben. Die Wandelanleihe an Negma entspricht bis zu 12'155'387 Aktien, abhängig von der Entwicklung des Aktienkurses und dem Bezugszeitpunkt der Wandelanleihe. Darüber hinaus hat das Unternehmen bis zu 5'000'000 Aktien an PT Indosterling Omni Kapita für Beratungs- und Marktentwicklungsdienstleistungen in Asien, im speziellen in Indonesien, ausgegeben. Mit diesen Transaktionen steigt die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien auf 100'812'655 zuzüglich jener Aktien, welche durch die Negma-Wandelanleihe generiert werden.Infolge der Veränderung der strategischen Ausrichtung des Unternehmens angesichts der Covid-19-Pandemie wurde Steven Goh, aktuell Mitglied des Verwaltungsrats von Achiko, zum neuen CEO von Achiko ernannt. Seine bestehende Gesamtvergütung bleibt dabei unverändert. Kenneth Ting, der ehemalige CEO, legt sein Amt nieder, um neue Herausforderungen wahrzunehmen.Nach der erfolgreichen Sitzverlegung von Achiko in die Schweiz und der Firmierung als Achiko AG freut sich das Unternehmen, die Ernennung des Schweizers Rüdiger Petrikowski zum CFO ad interim bekanntzugeben. Neben seinem Grundgehalt stehen Rüdiger bis zu 240.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von CHF 0.25 zu, abhängig von der Erreichung der vereinbarten Performance-Ziele.Rüdiger bringt Erfahrung als CFO und in den Bereichen M&A und Business Development und über 20 Jahre Erfahrung in der Telekommunikations-, Medien-, Technologie-, Zahlungs- und Inkasso-Branche mit. Zuvor war er CFO von Crypto Valley Venture Capital (CV VC) und arbeitet davor bei der PubliGroupe Ltd. und der Swisscom.Um die Entwicklung von Achiko in der Schweiz und in Europa voranzutreiben, insbesondere angesichts der jüngsten Erfolge in Indonesien mit dem Teman Sehat-Ökosystem («Health Buddy») und den Plänen zur Lancierung eines neuen Covid-19-Test-Kits, bekleidet das aktuelle Verwaltungsratsmitglied Christophe Laurent neu die Position als VP Business Development (EMEA) bei Achiko. Er ist wohnhaft in der Schweiz.«Die Covid-19 Krise hat herausfordernde Zeiten und Änderungen des Geschäftsumfeld zur Folge gehabt», sagt Steven Goh, der neue CEO von Achiko. «Wir sind Kenneth Ting dankbar für seinen Beitrag, der Achiko für weitere Erfolge positioniert hat und wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen. In Zukunft werden wir die Möglichkeiten nutzen, die sich durch Teman Sehat und die exklusive Lizenzvereinbarung mit Regenacellx über ein neuartiges Covid-19-Testsystem bieten. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten Fortschritte zeigen zu können.»Über Achiko Achiko (ISIN CH0522213468) ist ein in der Schweiz beheimatete Unternehmergesellschaft mit einem weltweiten Marktfokus, die mithilfe der Expertise und Erfahrung ihrer Angestellten und Schlüsseltechnologien in verschiedenen Branchen Transformationen ermöglicht.Mittels technologischer und regulatorischer Innovationen sowie dem einzigartigen operativen Footprint in Europa und Asien strebt Achiko an, Märkte zu transformieren und einzigartigen Mehrwert für seine Kunden, Angestellten und Aktionäre zu bieten. Achikos Kernplattform besteht aus User-Registrierungs- und Bezahldienstleistungen, die für Applikationsentwickler zugänglich sind. Gegen Ende 2020 werden eine Nachrichtendienstleistung und weitere Community-basierte soziale Features lanciert. Achiko unterstützt Innovationen im Gesundheitsbereich mit Teman Sehat («Health Buddy»), seinem mobile App-Ökosystem, sowie Bezahl- und Finanzdienstleistungen für Verbraucher und Spiele und Unterhaltung.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.achiko.com.Weitere Informationen über das Teman Sehat-Ökosystem finden Sie unter https://www.temansehat.co.Weitere Informationen finden Sie unter https://regenacellx.com.PressekontaktDeutschland und Österreich Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop edicto GmbH E: achiko@edicto.de T: +49 69 90 55 05-51Schweiz Marcus Balogh Farner Consulting Ltd. E: achiko@farner.ch T: +41 44 266 67 67Disclaimer This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking statements concerning Achiko AG and its business. 